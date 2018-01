Rottenburg 25 Kinder und Jugendliche erlernen derzeit ein Instrument

Karl-Heinz Hertkorn gab noch einige Termine bekannt. Einer der Höhepunkte wird wohl das Freundschaftstreffen mit dem Musikverein "Melomania" aus Obernau am Main sein, welches im Mai gefeiert wird. Der Musikverein besteht momentan aus 165 Mitgliedern, darunter 66 aktive Personen. Seit zehn Jahren sind Lisa Schweinbenz und Carsten Hasler aktiv. Dafür erhalten sie beim Frühjahrskonzert vom Blasmusikverband die Ehrennadel in Bronze. Seit ebenfalls zehn Jahren wirken Manuela Flad und Barbara Hebe in der Vorstandschaft mit, dafür gibt es dann die Förderermedaille in Bronze.