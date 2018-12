Rottenburg 18 000 Euro für guten Zweck

Rotten burg-Ergenzingen. Ein Teil dieser gespendeten Summe wurde bereits im Laufe des Jahres für aktuell laufende Projekte ausbezahlt, den Rest durften die 19 Vertreter der Vereine und Einrichtungen aus dem Geschäftsbereich der Raiffeisenbank Oberes Gäu, die dieses Jahr begünstigt wurden, am Donnerstagabend entgegen nehmen. Wie Uwe Märkle bei Weihnachtsgebäck und Sekt mitteilte, wurde die stolze Spendensumme mit den VR-Gewinnsparlosen erreicht. So werden aus einem Monatslos von zehn Euro den Teilnehmern 7,50 Euro als Sparbeitrag gutgeschrieben, mit den verbleibenden 2,50 Euro wird gespielt und gespendet. So kamen in den vergangenen zehn Jahren 156 000 Euro an Spenden zusammen.

Eine große Überraschung habe es im November gegeben, so Märkle. Da gewann ein Gewinnsparer der Bank ein Audi Cabrio A5 im Wert von 70 000 Euro. Aber 18 000 Euro sind auch kein Pappenstiel und so gab es bei der donnerstäglichen Spendenübergabe auch nur glückliche Gesichter.

1000 Euro für den katholischen Kindergarten Ergenzingen