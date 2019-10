Rottenburg 15-Jährige soll in Schulen eingebrochen sein

Zwischen Mittwoch und Sonntag hatte sich ein zunächst unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den beiden Schulen in der Jahnstraße sowie der Weggentalstraße verschafft, verschiedene Räume durchsucht und einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hinterlassen. Außerdem waren mehrere Laptops, Bargeld und Nahrungsmittel entwendet worden.

Am Montagvormittag suchte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Rottenburg die 15-Jährige an der elterlichen Wohnanschrift auf, da diese in anderer Sache einer für diesen Tag angesetzten Gerichtsverhandlung am Amtsgericht Schwäbisch Gmünd unerlaubt ferngeblieben war. Dabei trafen die Beamten nicht nur die Jugendliche an. Ihnen fielen auch in der Wohnung liegende Gegenstände auf, die offenbar aus dem vorausgegangenen Einbruch in der Weggentalstraße stammten.

Die 15-Jährige, die unter anderem bereits wegen Eigentums- und Gewaltdelikten in Erscheinung getreten ist und erst im Juni eine Jugendstrafe beendet hatte, wurde daraufhin vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen noch am Montagnachmittag beim Amtsgericht Schwäbisch Gmünd dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den bereits vom Amtsgericht Tübingen erlassenen Haftbefehl in Vollzug.