Rottenburg 140 000 Euro Kosten

In Wurmlingen soll das erste Obergeschoss des Alten Schulhauses so umgebaut werden, dass eine Kindertagesgruppe die Räume nutzen kann. In den kommenden Jahren sei laut Stadtverwaltung davon auszugehen, dass nicht alle Kinder über drei Jahre aus Wurmlingen im katholischen oder evangelischen Kindergarten betreut werden können.

Ein zusätzlicher Gruppenraum bei einem der kirchlichen Träger sei aus Sicht der Kirchengemeinden finanziell und aus Platzgründen nicht realisierbar. Mit einer von der Stadt eingerichteten provisorischen Kindergartengruppe für bis zu 25 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren könne der Bedarf jedoch abgedeckt werden. Für den Umbau in Wurmlingen werden Kosten von rund 140 000 Euro erwartet.

Besteht bis 2022