Rotlichtkönig aus VS in Haft: Opfer, Zeugen und abgehörte Gespräche – so wurde Boki zu Fall gebracht

Opfer, Zeugen und abgehörte Gespräche – so wurde Boki zu Fall gebracht

Rotlichtkönig aus VS in Haft

1 Die Ermittlungen machten deutlich, dass Boki von Bosnien-Herzegowina die Zwangsprostitution in Deutschland, und damit mutmaßlich auch in Villingen-Schwenningen, steuert. (Symbolbild) Foto: Marc Eich

VS-Rotlichtkönig Armin Culum alias Boki und sein Sohn sitzen nun in Untersuchungshaft. Dies hat der Staatsgerichtshof von Bosnien-Herzegowina entschieden. Im Zuge der Inhaftierung wurden weitere, teils erschreckende, Details zu den Ermittlungen bekannt.









Am Dienstag kam die offizielle Bestätigung des Staatsgerichtshofs von Bosnien-Herzegowina: Armin Culum, sein Sohn A. und drei weitere Verdächtige – darunter eine Frau – sitzen unter anderem wegen Menschenhandels in Untersuchungshaft. Zunächst für einen Monat. Danach will das Gericht nach eigenen Angaben über die Verlängerung der Inhaftierung entscheiden.