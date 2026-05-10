Rotkreuz hat viele Aufgaben: DRK-Sozialarbeit in Grenzach-Wyhlen und Inzlingen zeigt sich vielseitig

Das Rote Kreuz Grenzach-Wyhlen/Inzlingen hadert mit den Bauproblemen seiner Garage. Bis zu 370 Stunden leisteten die 29 Mitglieder ihren Dienst am Nächsten.
Im Schnitt 100 ehrenamtliche Stunden brachten die Rot-kreuz-Helfer des DRK Grenzach-Wyhlen/Inzlingen im vergangenen Jahr zu Buche. Darüber informierte Bereitschaftsleiterin Melanie Grauli in ihrem Rückblick bei der Mitgliederversammlung am Freitag – dem Welt-Rotkreuz-Tag – des Ortsvereins. Dabei sind auch verdiente Mitglieder geehrt worden (wir berichten noch).