Rotkreuz-Café Bad Bellingen: Angebot erfährt positive Resonanz
Bei der Weihnachtsfeier des Rotkreuz-Cafés in Bad Bellingen Foto: DRK-Kreisverband Müllheim

Mit festlicher Stimmung und Drehorgelklängen von Britta und Willi Fiess fand im Rotkreuz-Café in Bad Bellingen eine Weihnachtsfeier statt.

Seit mehr als einem Jahr ist das Café ein beliebter Treffpunkt für Senioren aus Bad Bellingen und Umgebung. Alle 14 Tage kommen 15 bis 20 Gäste zusammen, um bei Kaffee, Kuchen und Spielen Gemeinschaft zu erleben. Das engagierte Helferteam – Jutta Koch-Lindler, Davida Dannmeyer, Bettina Maier, Tanja Rosendahl und Cornelia Schöngarth – sorgt für eine warme Atmosphäre.

 

Dank an die Helfer

Bei der Feier dankten Bürgermeister Carsten Vogelpohl und Frank Schamberger vom DRK-Kreisverband den Ehrenamtlichen mit kleinen Geschenken, heißt es im Nachbericht des DRK. „Die positive Resonanz zeigt, wie wichtig dieses Angebot ist“, betonte Vogelpohl. Schamberger erinnerte an die Anfänge: „Gutes bleibt nicht allein – es vermehrt sich.“ Zwei neue Helferinnen kamen 2025 dazu, und der Gemeinschaftsraum der Wohnanlage Badstraße 1/2 biete einen gemütlichen, barrierefreien Treffpunkt.

Infos gibt es unter Tel. 07635/826739 oder per E-Mail an servicestelle@drk-muellheim.de.

 