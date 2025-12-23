Rotkreuz-Café Bad Bellingen: Angebot erfährt positive Resonanz

Mit festlicher Stimmung und Drehorgelklängen von Britta und Willi Fiess fand im Rotkreuz-Café in Bad Bellingen eine Weihnachtsfeier statt.
Seit mehr als einem Jahr ist das Café ein beliebter Treffpunkt für Senioren aus Bad Bellingen und Umgebung. Alle 14 Tage kommen 15 bis 20 Gäste zusammen, um bei Kaffee, Kuchen und Spielen Gemeinschaft zu erleben. Das engagierte Helferteam – Jutta Koch-Lindler, Davida Dannmeyer, Bettina Maier, Tanja Rosendahl und Cornelia Schöngarth – sorgt für eine warme Atmosphäre.