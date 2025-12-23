Rotkreuz-Café Bad Bellingen: Angebot erfährt positive Resonanz

Dank an die Helfer

Bei der Feier dankten Bürgermeister Carsten Vogelpohl und Frank Schamberger vom DRK-Kreisverband den Ehrenamtlichen mit kleinen Geschenken, heißt es im Nachbericht des DRK. „Die positive Resonanz zeigt, wie wichtig dieses Angebot ist“, betonte Vogelpohl. Schamberger erinnerte an die Anfänge: „Gutes bleibt nicht allein – es vermehrt sich.“ Zwei neue Helferinnen kamen 2025 dazu, und der Gemeinschaftsraum der Wohnanlage Badstraße 1/2 biete einen gemütlichen, barrierefreien Treffpunkt.