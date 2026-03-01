Rotes Kreuz vor Problemen: DRK Aichhalden-Rötenberg kämpft mit hoher Kreisumlage

Ausgerechnet im Jahr 2025, in dem der DRK-Ortsverein Aichhalden-Rötenberg sein 50-jähriges Bestehen feierte, fiel die finanzielle Bilanz ernüchternd aus. Schuld daran waren jedoch nicht die Jubiläumsfeierlichkeiten, sondern die stark gestiegene Kreisumlage. Einschließlich Verbandsumlage und Flugdienstbetrag belief sich diese auf 42 500 Euro – rund 17 500 Euro mehr als noch 2024.

Entsprechend überraschte es bei der Hauptversammlung im Mehrzweckraum der Josef-Merz-Halle niemanden, dass Schatzmeisterin Melanie Butz ein Minus im mittleren vierstelligen Bereich präsentierte. Ohne den Restverkaufswert des nach einem Verkehrsunfall stark beschädigten Mannschaftsfahrzeugs wäre der Verlust sogar etwa dreimal so hoch ausgefallen.

Mitgliederzahl erneut gesunken

Wie Vorsitzender Manfred Wölfle berichtete, wurde aufgrund der angespannten Lage auf eine Neubeschaffung verzichtet; stattdessen kommen wieder vermehrt private Pkw zum Einsatz. Zwar werde sich die Kreisumlage in diesem Jahr auf etwa 33 000 Euro reduzieren, doch bei Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen von rund 30 000 Euro sei dies langfristig nicht zu stemmen.

Die Zahl der passiven Mitglieder sei erneut gesunken und liege nun bei 452. „Über 20 Prozent unserer passiven Mitglieder sind 80 Jahre und älter. Deshalb ist eine Mitgliederwerbung dringend notwendig“, betonte Wölfle. Eine entsprechende Aktion sei bereits für das vergangene Jahr vorgesehen gewesen, habe sich jedoch mehrfach verschoben. Nach aktuellen Informationen des Landesverbands solle nun ab Mitte März damit begonnen werden. Ziel sei es, wieder die Mitgliederzahl von 2017 zu erreichen, als der Ortsverein 574 Mitglieder zählte.

Für die geplante Fahrzeughalle in Rötenberg für Vereine habe sich der „Förderverein Aichhalden-Rötenberg“ gegründet, der die Planung federführend übernommen habe. Diese befinde sich inzwischen in der Endphase, ein Baubeginn werde für März oder April angestrebt.

Hoffnung auf Eigenleistung

Die ersten Kostenschätzungen seien äußerst optimistisch gewesen. Trotz finanzieller Unterstützung durch die Gemeinde und einer Leader-Förderung müsse der Ortsverein mit einem Eigenanteil von rund 35 000 Euro rechnen. „Dafür reichen unsere Rücklagen nicht aus, weshalb wir auf Eigenleistung angewiesen sind. Ich hoffe auf große Unterstützung“, appellierte der DRK-Vorsitzende.

Einweihung noch in diesem Jahr?

Mit Blick auf eine Einweihung noch in diesem Jahr dämpfte Bürgermeister Michael Lehrer die Erwartungen. Er rechne mit Gesamtkosten von knapp einer halben Million Euro. Aus dem Leader-Programm könne ein Zuschuss von rund 200 000 Euro fließen. Der Antrag werde nun etwa drei Wochen geprüft, anschließend könne mit dem Bewilligungsbescheid gerechnet werden. „Sobald wir von Leader grünes Licht bekommen, legen wir los. Zumindest für das Richtfest wird es in diesem Jahr reichen“, so Lehrer. Da die Gemeinde plane, das Gebäude im Verkadeweg abzubrechen, benötige der Ortsverein andere Räumlichkeiten. Hier sei man jedoch auf einem guten Weg. Auch beim Thema Altkleider-Container entspanne sich die Lage. Er sehe diese weiterhin noch nicht von der Straße verschwinden, erklärte der Bürgermeister und dankte dem Ortsverein ausdrücklich für dessen Einsatz und Zeitaufwand.

Ehrungen

Für langjährige Mitgliedschaft in der Bereitschaft wurden Michael Pratscher (fünf Jahre), Lena Haas, Michaela Schubell (je zehn), Stefanie Brüstle, Wolfgang Müller (je 15), Jenny Webner, Philipp Wagner, Tobias Wölfle (je 35), Uwe Tscherter (45) und Gerhard Wössner (50) geehrt. Gerhard Wössner erhielt außerdem die Ehrennadel des Bundesverbands. Für 40-jährige Tätigkeit als Bereitschaftsärztin und Vorstandsmitglied wurde außerdem Dorothee Dieterle (in Abwesenheit) ausgezeichnet.