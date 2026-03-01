Rotes Kreuz vor Problemen: DRK Aichhalden-Rötenberg kämpft mit hoher Kreisumlage

Ausgerechnet im Jubiläumsjahr schreibt der DRK-Ortsverein Aichhalden-Rötenberg rote Zahlen. Eine stark gestiegene Kreisumlage reißt ein spürbares Finanzloch.
Ausgerechnet im Jahr 2025, in dem der DRK-Ortsverein Aichhalden-Rötenberg sein 50-jähriges Bestehen feierte, fiel die finanzielle Bilanz ernüchternd aus. Schuld daran waren jedoch nicht die Jubiläumsfeierlichkeiten, sondern die stark gestiegene Kreisumlage. Einschließlich Verbandsumlage und Flugdienstbetrag belief sich diese auf 42 500 Euro – rund 17 500 Euro mehr als noch 2024.