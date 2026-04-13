Rotes Kreuz in Zell: Lob für den scheidenden Vorsitzenden

Beim DRK Ortsverein Zell endet nach 22 Jahren die Zeit des ersten Vorsitzenden in der Familie Thoma.
An der 100. Jahreshauptversammlung gab Johannes Thoma die erste Stelle im Verein, die er seit 2017 inne hatte, ab. Übernommen hatte er den Vorsitze von seinem Vater Christof Thoma, der den Ortsverein 13 Jahre lang geprägt hatte. Für den Verein wird Johannes weiter tätig sein, denn ohne DRK geht es in der Thoma-Familie nicht. Aber im Moment stehen in der Lebensplanung Ehefrau und zwei Kinder an vorderer Stelle.