Rotes Kreuz in Zell: Lob für den scheidenden Vorsitzenden

Beim DRK Ortsverein Zell endet nach 22 Jahren die Zeit des ersten Vorsitzenden in der Familie Thoma.

An der 100. Jahreshauptversammlung gab Johannes Thoma die erste Stelle im Verein, die er seit 2017 inne hatte, ab. Übernommen hatte er den Vorsitze von seinem Vater Christof Thoma, der den Ortsverein 13 Jahre lang geprägt hatte. Für den Verein wird Johannes weiter tätig sein, denn ohne DRK geht es in der Thoma-Familie nicht. Aber im Moment stehen in der Lebensplanung Ehefrau und zwei Kinder an vorderer Stelle.

Das war die wichtigste Personalie bei der Versammlung am letzten Freitag. Weiterhin vertreten in der Vorstandschaft ist die Familie Thoma über Catharina Kaiser, geborene Thoma, als Bereitschaftsleiterin.

Die große Anerkennung für Johannes Thoma verdeutlichte Stellvertreter Christian Baur. Stichworte wie: strukturiert, guter Redner, emphatisch ließen dies erkennen.

Der persönliche Rückblick des scheidenden Vorsitzenden zeigte, was das Amt bedeutet: Übernahme von Verantwortung, Unterstützung durch ein Team, ständige Weiterentwicklung der Digitalisierung, Herausforderung und dazu als ganz besonderes Plus die Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit.

Erfolgreich war das Vereinsjahr 2025. Großes Lob gab es für das Fest zum 100. Jubiläum, die damit verbundene Ausstellung und die filmische Aufarbeitung des DRK-Dienstes mit den Akteuren, die in den zurückliegenden Zeiten der helfenden Gemeinschaft ihr Gesicht gaben.

Bereitschaft

Viele Rot-Kreuz-Hände leisteten Hilfe am Nächsten. 3495 ehrenamtliche Stunden wurden erbracht, wie Bereitschaftsleiterin Catharina Kaiser wusste. 24 Rotkreuzler umfasst der Bereitschaftsdienst, der bei Notfällen über die „Helfer vor Ort (HVO)“ schnell zur Stelle ist und so den Rettungsdienst nicht nur unterstützt, sondern mitträgt.

Sportliche und kulturelle Veranstaltungen sind ohne die ehrenamtlichen Helfer nicht denkbar.

Die Ehrenamtlichen des DRK drängen sich nicht in den Vordergrund und stehen bescheiden an den Seitenlinien von Fußballfeldern oder in der letzten Reihe von Kulturveranstaltungen. Aber wenn sie für die medizinische Erstversorgung bei Unfällen oder plötzlichen Erkrankungen gebraucht werden, sind sie ganz vorne.

Blutspenden

Über Blutspendenaktionen unterstützt das Rote Kreuz die Bereitstellung von Blut für Operationen und bei Blutverlusten durch Unfälle. Mehrmals jährlich gibt es die Möglichkeit, Blut zur Verfügung zu stellen. Der immer vorhandene positive Nebeneffekt: Das gespendete Blut wird untersucht, die Spender erhalten bei Auffälligkeiten eine Nachricht.

Über sozialsportliche Angebote hilft das Rote Kreuz Menschen im Alltagssport und verbessert so die Lebensqualität. Die Sportgruppen in Riedichen, im DRK-Heim in Zell und im Seniorenzentrum sind beliebt und bieten mit dem Sport Freizeitkontakte, die auch über die Gruppentherapie hinausgehen. Wer Interesse hat, darf sich über das Kontaktformular des DRK Ortsvereins im Internet melden.

Jugend

Die Jugendarbeit von Kinderly Baur dient der Heranführung des Nachwuchses. Erfolgreich meisterte die Leiterin des Jugendrotkreuzes ihre Aufgabe im Ehrenamt, davon konnten sich die Versammlungsteilnehmer beeindruckend überzeugen.

Thomas Kaiser, Erster Stellvertretender Bürgermeister der Stadt Zell, nutzte die Entlastung der Vorstandschaft für viel Lob. Für ihn ist der DRK-Ortsverein eine feste Größe in Zell, die nicht wegzudenken ist. Ohne den Sanitätsdienst wären Sport und Kultur in Zell nicht möglich. Johannes Thoma als Erster Vorstand und Christian Bauer als Zweiter Ortsvorsitzender haben mit ihrem Team wichtige Projekte gestemmt und mit dem DRK-Heim nicht nur sprichwörtlich ein schönes Haus erhalten, so Thomas Kaiser.

Diesem Statement schlossen sich Bürgermeister Philipp Lotter aus Hausen und Bürgermeisterstellvertreter Wilhelm Waßmer aus Häg-Ehrsberg an. Viel Lob für die gute Zusammenarbeit kam von den Vertretern der Feuerwehren aus Zell und Hausen sowie der Bergwacht aus dem Oberen Wiesental. Die benachbarten DRK-Ortsvereine und der befreundete Verein aus Wollbach schlossen sich dem an.

Wahlen

Wahlleiter Uwe Horschig übernahm die Koordination der anstehenden personellen Ausrichtung nach dem Rücktritt von Johannes Thoma.

Mit überzeugender Mehrheit, teilweise einstimmig, wurde das Vorstandsteam bestimmt.

Vorsitzender ist Matthias Uihlein, Stellvertreter Christian Baur, Schatzmeiste Jürgen Walz, Ortsvereinsarzt Dr. Thomas Ahne, Bereitschaftsleitung Catharina Kaiser und Andreas Trautner, stellvertretender Bereitschaftsleiter Hagen Bartsch, Leitung Sozialarbeit Sabrina Mauthe, Leitung Jugendrotkreuz Kimberly Baur, Schriftführer Rosalie Stöffler. Beisitzer sind Mira Hug und Heide Weide. Zum Kassenprüfer wurde Jannik Sprich gewählt. Über die Ehrungen wird gesondert berichtet.