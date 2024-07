Rotes Kreuz in Triberg: Einsatz treuer Blutspender gewürdigt

Rotes Kreuz in Triberg

1 Die anwesenden Mehrfach-Blutspender bei der Ehrung mit Bürgermeister Gallus Strobel (rechts) und Georg Wiengarn (Zweiter von rechts), Vorsitzender des Roten Kreuzes, sind Peter Schneider (von links), Holger Kitiratschky, Burkhart Müller, Martin Schätzle, Peter Bechtel, Stefan Schätzle und Rebecca Scherzinger Foto: Hans-Jürgen Kommert

Bürgermeister Gallus Strobel und Georg Wiengarn vom Roten Kreuz gingen bei der Auszeichnung im Rathaus auf die wichtige Rolle dieser Lebensretter ein. Neben Ehrennadeln erhielten einige auch den Wappenteller der Stadt als besondere Anerkennung.









„Blut ist noch immer ein ganz besonderer Saft, auch heute kann man es, trotz intensiver Forschung, noch immer nicht künstlich herstellen. Daher ist es auch nicht zu ersetzen“, betonte Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel angesichts der Ehrung von Mehrfach-Blutspendern im geschnitzten Rathaussaal der Wasserfallstadt. Auch besonders in diesen Zeiten, da es wieder Krieg in Europa gebe, bestehe ein erhöhter Bedarf, so Strobel weiter.