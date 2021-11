Rotes Kreuz in Bad Dürrheim

1 Geehrt werden (von links) Ralf Rasokat, Michael Hauser, Markus Webs, Ingrid Valley sowie Anja Webs. Foto: Zährl

Der Ortsverband des Roten Kreuzes zählt 850 Mitglieder. Davon gehören 50 zu den aktiven Helfern, wurde bei der Mitgliederversammlung bekannt.















Bad Dürrheim - Der Verein engagiert sich vor allem im sozialen Bereich, im Sanitätsdienst, Krankentransport sowie in der humanitären Hilfe, Blutspendedienst und im Katastrophenschutz. Die Mitgliederversammlung startete mit einem Aufreger. Elf der anwesenden Aktiven machten sich überraschend auf den Weg zur Evakuierung eines Hauses in Bad Dürrheim. Nachdem zur Erleichterung der abwartenden Mitglieder Entwarnung gegeben werden konnte, begann die Versammlung etwa zwei Stunden später als vorgesehen. Den umfangreichen Tätigkeitsbericht für die Jahre 2019 und 2020 trug Schriftführerin Manuela Gula vor. In den beiden Jahren leistete der Ortsverein bei über 78 Veranstaltungen Sanitätsdienste, 14 Blutspende-Termine, sanitätsdienstliche Absicherungen und nachbarschaftliche Unterstützung.

Mitglieder bilden sich weiter

Etliche Mitglieder haben Kurse auf der Landes- und Kreisverbandsebene absolviert. Mit den Feuerwehren Bad Dürrheim und Brigachtal wurden gemeinsame Übungen abgehalten. 2020 waren die Blutspendetermine in Bad Dürrheim und Brigachtal trotz Corona gut besucht. Neu angeschafft wurden CO-Warngeräte. Das DRK wurde zu zehn Realeinsätzen und zu einem Brandeinsatz in der Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim gerufen. Der Fuhrpark wurde bis Ende 2020 mit zwei neuen Krankenwagentransportern (KTWs) erneuert.

Jugendrotkreuz ebenfalls aktiv

Den Jahresbericht des Jugendrotkreuzes trug Andreas Fritsche vor. 2019 wurden Dienstpläne und Termine besprochen. Das Kinderferienprogramm für Kinder von sieben bis elf Jahren fand statt. Die Jugendlichen nahmen an zwei Sitzungen des Stadtjugendringsitzungen teil.

Die neue Kassiererin Sonja Andris stellte den Kassenbericht vor. Dieser fiel positiv aus. Es konnten Darlehen abgelöst werden. Bürgermeister Jonathan Berggötz stellte fest, dass man sich auf den DRK verlassen kann.

Info: Wahlen und Ehrungen

Der Vorsitzende Lothar Schmidt erhielt eine deutliche Mehrheit, ebenso Stellvertreter Markus Webs. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Michael Hauser stellte sich nicht mehr zur Wahl. Wiedergewählt wurde die Schriftführerin Manuela Gula. Die neuen Beisitzer sind, Michael Hauser, Patrick Klingner, Ralf Rasokat, Anja Webs und Fabian Wegner. Geehrt wurden Martha Knörzer (65 Jahre Mitgliedschaft), Ingrid Valley (60), Ursula Elsässer (55), Martin Steiger (40), Brigitte Hutzenlaub, Michael Hauser (beide 35), Anja Webs (30), Ralf Rasokat (25), Markus Webs (15), Käthe Breuer, Angela Frank, Alexander Graft (alle zehn) sowie Emily Blessing (fünf).