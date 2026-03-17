Rotes Kreuz in Albstadt: Die Blutspenden sind auch für die Ortsvereine wichtig

Blutspenden in Laufen hat viele Vorteile: Leben retten, Ortsverein unterstützen und Pizza essen. Doch der Blutspendedienst muss sich um Nachwuchs bemühen.
Ich gehe regelmäßig zur Blutspende, weil ich einfach helfen will.“ Das sagt Blutspenderin Zdena Beck unserer Redaktion, als sie beim jüngsten Blutspendetermin des DRK Laufen-Lautlingen in der Laufener Festhalle auf ihre Blutentnahme wartet. Sie wird an diesem Freitagnachmittag bereits zum 74. Mal eine Blutspende abgeben. Würden es mehr solch treue Spender geben, hätte der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen wohl keine Sorge vor Engpässen an Blutkonserven.