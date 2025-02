Mike Saknus (54) aus Zwerenberg ist der neue Leiter des Marketings beim DRK-Kreisverband Freudenstadt. Darüber berichtet das DRK in einer Pressemitteilung.

Mike Saknus ist verheiratet und Vater von vier Kindern. DRK-Präsident Roland Lepold und Geschäftsführer Dieter Dettinger vom DRK-Kreisverband Freudenstadt sind laut eigenen Angaben glücklich, mit Saknus einen Mitarbeiter gefunden zu haben, der als Marketing Manager bereits umfassend berufliche Erfahrung gesammelt hat und dem auch die Strukturen des DRK bereits vertraut sind.

Gelernter Rettungssanitäter

Saknus hat nach seiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei der WLZ Raiffeisen AG in Stuttgart seinen Zivildienst beim DRK in Calw absolviert und dort auch die erweiterte Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht. Nach der Fachhochschulreife arbeitete Saknus als Trainee im Marketing bei der AKOM Agentur in München.

Von 1996 bis 2001 war er Geschäftsführer der Werbeagentur „Fuchtel & Saknus“ in Nagold. Im Anschluss daran folgte eine fast 15-jährige Tätigkeit als Prepress Manager bei Scherf in Altensteig. Danach übernahm Saknus die Leitung des Marketings beim Unternehmen UW-Fotopartner in Nagold. Seit 2017 bis zuletzt war Saknus Marketing Manager bei der „AIDA ORGA“ in Böblingen.

Beim DRK-Kreisverband ist Saknus für den Ausbau der digitalen Präsenz, die Gewinnung neuer Mitglieder sowie für die Planung von Events und Messeauftritten zuständig. Auch interne Schulungen und Workshops gehören zu seinem Aufgabenbereich.