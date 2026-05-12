„Roter Teppich“ bei Brantner Bäck: Backen ist (k)ein Zuckerschlecken

Schlaf gab’s für Konrad Brantner an diesem Tag erst spät. Geduldig und humorvoll hat der Bäckermeister unsere Leser durch die Backstube in Hardt geführt und zig Fragen beantwortet.
Warum ein Sauerteig regelmäßig gepflegt werden muss, was eine „Fensterprobe“ mit Teig zu tun hat und worin sich schwäbische und bayrische Brezeln unterscheiden – das erfuhren die Teilnehmer bei einer exklusiven Backstubenführung beim Brantner Bäck in Hardt. Geschäftsführer Konrad Brantner und Produktionsleiter Robert Airich hatten dabei nicht nur jede Menge Fachwissen parat, sondern beantworteten auch geduldig die zahlreichen Fragen der rund 30 Gäste im Alter zwischen sechs und weit über 80 Jahren. Ein Beweis dafür, wie spannend die Herstellung von Brot, Brötchen und Brezeln sein kann.