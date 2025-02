Roter Löwen in St. Georgen: Historische Rarität bietet Einblick in Geschichte

Historische Rarität bietet Einblick in Geschichte

Roter Löwen in St. Georgen

1 Als Bürgerzentrum nimmt der Rote Löwen heute eine Spezialrolle ein – und auch früher war das Gebäude etwas Besonderes. Foto: Helen Moser

Büros, Café, Beratungsstellen, Bürgersaal – im Roten Löwen findet sich vieles unter einem Dach. Im vergangenen Jahr wurde in der Geschichte des Gebäudes ein neues Kapitel aufgeschlagen. Historische Pläne zeigen: Hier ist nichts mehr so, wie es einst war.









Grobe Mauerreste an den Wänden und ein Fachwerkgiebel, der die Sanierung dann doch noch überlebt hat – die Historie des Roten Löwen blitzt auch heute, da er längst seiner neuen Verwendung als Bürgerzentrum zugeführt ist, noch an einigen Stellen durch. Trotzdem hat das Gebäude seine Vergangenheit längst hinter sich gelassen, ist in der Gegenwart angekommen und sieht einer neuen Zukunft entgegen. Davon, wie es hier vor langer Zeit aussah, zeugt heute kaum mehr etwas.