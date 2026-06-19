Das Gruppenspiel gegen Katar wird für WM-Gastgeber Kanada zu einem Trainingsspielchen. Die Stürmer treffen früh, doch in Halbzeit zwei kommt es zu einer schweren Verletzung eines Schlüsselspielers.
Vancouver - WM-Gastgeber Kanada hat mit einem Torfest den ersten Sieg bei einer Fußball-WM überhaupt gelandet und sich auch von einer schweren Verletzung von Ismael Koné nicht ausbremsen lassen. Das Team von Trainer Jesse Marsch besiegte Außenseiter Katar in Vancouver deutlich mit 6:0 (3:0) und braucht im letzten Vorrundenspiel gegen die Schweiz ein Remis, um die Gruppe B auf Platz eins zu beenden.