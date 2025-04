Mit der Aufstellung einer leuchtend roten Bank setzt die Gemeinde Königsfeld ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

Die rote Bank des Schwarzwald-Baar-Kreises steht aktuell an einem zentralen Ort – vor dem Gebäude Curavital in der Rathausstraße – und soll zum Innehalten, Nachdenken und zur Solidarität aufrufen. Die Aktion ist Teil einer weltweiten Initiative, die auf das erschütternde Ausmaß geschlechtsspezifischer Gewalt aufmerksam macht, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Rote Farbe symbolisiert auch Blut

Die rote Farbe symbolisiere nicht nur Liebe und Stärke, sondern auch das Blut, das viel zu oft durch Gewaltverbrechen vergossen werde. „Mit der roten Bank wollen wir ein starkes Zeichen setzen. Gewalt gegen Frauen darf weder im Verborgenen noch in der Gesellschaft geduldet werden. Jede einzelne Stimme zählt – und jedes Zeichen der Solidarität auch“,erklärt Bürgermeister Fritz Link.

Ein Blick auf die Zahlen zeige, wie notwendig solche Zeichen seien: Im Jahr 2023 wurden im Schwarzwald-Baar-Kreis insgesamt 307 Fälle von Partnergewalt registriert. Von diesen betroffenen Personen waren 262 weiblich und 45 männlich. „Diese erschreckenden Daten machen deutlich, dass Gewalt im häuslichen Umfeld kein Randphänomen ist – sie ist Teil der Realität vieler Menschen“, wird in der Mitteilung betont.

Das Aufstellen der Bank wurde gemeinsam mit dem Landratsamt realisiert. Bis 13. Juni bleibt die Bank in Königsfeld. Anschließend steht sie anderen Kommunen im Landkreis zur Verfügung.

Die Idee

Hintergrund

Laut dem Bundeskriminalamt ist jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von physischer oder sexualisierter Gewalt betroffen. Die rote Bank ist ein Mahnmal und zugleich ein Ort der Hoffnung – für eine Zukunft ohne Gewalt. Die Idee der roten Bank stammt ursprünglich aus der italienischen Stadt Perugia, in der im Jahr 2016 die erste „panchina rossa“ als Symbol gegen Gewalt an Frauen aufgestellt wurde.