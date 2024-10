14 000 Euro Schaden nach Unfall in Schwenningen

1 In Schwenningen ist es am Mittwochmittag zu einem Unfall gekommen. (Symbolbild) Foto: Heidepriem

Am Mittwochmittag ist es in Schwenningen zu einem Unfall gekommen. Ein Autofahrer missachtete eine rote Ampel, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Das Ergebnis: 14 000 Euro Blechschaden.









An einer Kreuzung in Schwenningen ist es zu einem Zusammenstoß von zwei Autos gekommen. Der Unfall forderte laut Polizei einen Blechschaden in Höhe von rund 14 000 Euro.