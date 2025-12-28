Rotary Clubs Horb und Freudenstadt: Weihnachtsbescherung auf der Autobahn

Die Rotary Clubs Freudenstadt und Horb haben Lastwagenfahrer am ersten Weihnachtstag beschenkt.
Während viele Menschen den ersten Weihnachtstag im Kreis ihrer Familien feiern, verbringen zahlreiche Lastwagen-Fahrerinnen und Lastwagen-Fahrer diesen Tag auf Autobahnparkplätzen – fernab von Zuhause. Um ihnen ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung zu schenken, haben über 80 deutsche Rotary Clubs – darunter auch die Rotary Clubs Freudenstadt und Horb – am 25. Dezember gemeinsam die Aktion ‚Trucker-Weihnacht‘ organisiert. Darüber informieren die Rotary- Clubs in einer Pressemitteilung.