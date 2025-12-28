Rotary Clubs Horb und Freudenstadt: Weihnachtsbescherung auf der Autobahn

Während viele Menschen den ersten Weihnachtstag im Kreis ihrer Familien feiern, verbringen zahlreiche Lastwagen-Fahrerinnen und Lastwagen-Fahrer diesen Tag auf Autobahnparkplätzen – fernab von Zuhause. Um ihnen ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung zu schenken, haben über 80 deutsche Rotary Clubs – darunter auch die Rotary Clubs Freudenstadt und Horb – am 25. Dezember gemeinsam die Aktion ‚Trucker-Weihnacht‘ organisiert. Darüber informieren die Rotary- Clubs in einer Pressemitteilung.

Am späten Vormittag steuerten die Rotarier des Landkreises Freudenstadt mehrere Autobahnparkplätze an der A 81 an und überraschten die Fernfahrer mit liebevoll gepackten Weihnachtstaschen. Diese enthielten warme Speisen, Leckereien und frisches Obst. Die Taschen wurden mit großer Sorgfalt vom Team der Traube Tonbach sowie im Rahmen einer Hands-on-Aktion von den Rotariern selbst vorbereitet.

Viele Helfer beteiligten sich an der Aktion am ersten Weihnachtsfeiertag. Foto: Rotary Club

„Gerade an Weihnachten wollten wir bewusst Danke sagen – für eine Arbeit, die oft im Hintergrund stattfindet, aber für unser tägliches Leben unverzichtbar ist“, erklärt Matthias Krauss, Präsident des Rotary Clubs Freudenstadt. „Viele dieser Fahrer sorgen dafür, dass Regale gefüllt sind und Lieferketten funktionieren – auch an Feiertagen.“

Gelebte Wertschätzung

Martina Sillmann, Präsidentin des Rotary Clubs Horb, betont den gemeinschaftlichen Charakter der Aktion: „Die Trucker-Weihnacht steht für gelebte Wertschätzung. Ein warmes Essen, ein persönliches Gespräch und ein kurzer Moment der Aufmerksamkeit können an diesem Tag viel bewirken.“

Die Freude war groß. Foto: Rotary Club

Die Reaktionen der Fahrer waren durchweg herzlich. Überraschung, Dankbarkeit und offene Gespräche prägten die Begegnungen auf den Parkplätzen. Neben dem Inhalt der Taschen war es vor allem die persönliche Geste, die den Moment für viele besonders machten.

Auch einige Jugendliche und Kinder waren bei der weihnachtlichen Aktion mit dabei. Foto: Rotary Club

Die Trucker-Weihnacht ist Teil einer bundesweiten Rotary-Initiative und hat sich in den vergangenen Jahren als feste Tradition etabliert. Mit der erstmaligen gemeinsamen Durchführung durch die Rotary Clubs Freudenstadt und Horb wurde das Projekt in diesem Jahr regional weiter gestärkt – ein Beispiel dafür, wie ehrenamtliches Engagement, Zusammenarbeit und gesellschaftliche Verantwortung konkret gelebt werden.