Kürzlich war es so weit: Die einjährige Präsidentschaft des Rotary-Clubs VS-Mitte wechselte. Bettina Erdeljan gab ihr Amt für die kommenden zwölf Monate an Liane Künstler ab, informiert der Rotary-Club.

„Es war meine Herzensangelegenheit, in meiner Präsidentschaft Einiges für Kids und Kitz zu bewegen, also für die Kinder der Region sowie der Kitz-Rettung. Das wir in der letzten Woche noch die Summe von 13 000 Euro aus dem Erlös des „Rotary and Friends“- Chansonabends an beide Begünstigten übergeben konnten, hat mich tief berührt“, so die scheidende Präsidentin.

Daran möchte Liane Künstler als neue Präsidentin anknüpfen und schlägt gleich die Brücke zu dem Motto des globalen Rotary-Präsidenten „Gutes tun – Frieden stiften“. Und das fängt ja bekanntlich im Kleinen an, schreibt der Club. So werde in der Reihe „Rotary and Friends“ ein Konzert der Soulfamily aus Freiburg im Klosterhof stattfinden.

Doch schon in dieser Woche geht es mit voller Power in die erste Veranstaltung: die lange Schwenninger Kulturnacht. Dort ist der Rotary-Club VS schon seit Jahren bei der evangelischen Stadtkirche präsent und bewirtet den „schönsten Biergarten“ der Stadt.

Auch in diesem Jahr werde der Überschuss der Kulturnacht wieder für kleinere regionale Projekte eingesetzt, um direkt vor Ort Gutes zu tun, „ganz im Sinne unserer neuen Präsidentin“, so der Club.