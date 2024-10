Rotary Club Rottenburg: Verbindung mit französischen Partnern soll enger werden

Eine sechsköpfige Delegation des französischen Rotary Clubs unter Leitung des Präsidenten Jacques Fontaine war in der Neckarstadt zu Besuch. „Wir sind froh, unsere Freunde aus Saint Claude im ersten Jahr unseres Bestehens in Rottenburg begrüßen zu können“, sagte Carmen Leichtle, Präsidentin des Rotary Clubs Rottenburg.

Neben einer Stadtführung und einer Stocherkahnfahrt stand auch ein Empfang im Rathaus auf dem Programm. Rottenburgs Oberbürgermeister Stephan Neher sagte: „Wir würden uns freuen, wenn aus diesem ersten Treffen eine intensive Partnerschaft wird.“ Gerade in diesen unsicheren Zeiten mit Kriegen in der Ukraine und in Israel sei es wichtig, dass die europäische Freundschaft gestärkt werde.

Freundschaft soll gestärkt werden

Dem stimmten die Gäste aus Frankreich zu. Saint Claudes Rotary-Präsident Jacques Fontaine betonte in seinem Grußwort, dass das Treffen eine Chance sei, die Freundschaft zwischen den Rotary Clubs, aber auch zwischen den beiden Partnerstädten zu stärken. „Wir stehen für gemeinsame Werte wie Solidarität und gegenseitige Unterstützung und Hilfe, die ganz im Geist von Rotary sind“, sagte Jacques Fontaine.

Am Ende des Besuchs der rotarischen Gäste aus Saint Claude zog RC Rottenburg-Präsidentin Carmen Leichtle eine positive Bilanz: „Wir haben neue Freunde gefunden, uns gegenseitig ins Herz geschlossen und unsere Partnerschaft besiegelt.“ Wenn alles nach Plan läuft, steht der Gegenbesuch in Saint Claude im Mai 2025 an.