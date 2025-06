Ein Benefizkonzert der Rotarier sorgt für strahlende Gesichter. Das Geld geht an die KBF.

Ein Abend voller Musik, Gemeinschaft und großem Engagement: Vor Kurzem veranstaltete der Rotary Club Rottenburg gemeinsam mit dem Sinfonischen Blasorchester (SBO) Mössingen ein Benefizkonzert in der Aula des Quenstedt-Gymnasiums. Das Publikum wurde mit einem vielseitigen Programm begeistert – und spendete großzügig: 11.000 Euro kamen für die KBF Mössingen zusammen.

Das Konzert stand unter dem Motto „Mit der Kraft der Musik“. Das junge Orchester unter Leitung von Patrick Koch spielte unter anderem Disney-Melodien, klassische Werke und als Höhepunkt die sinfonische Dichtung „Pilatus – Mountain of Dragons“.

Lesen Sie auch

Drei Musikerinnen des Orchesters führten charmant durch den Abend und erklärten die einzelnen Stücke. Die Aula war bis auf den letzten Platz besetzt, die Stimmung aufmerksam und herzlich – und die Begeisterung groß.

Auch die Mitglieder des Rotary Clubs Rottenburg waren vor Ort aktiv: Sie übernahmen die Bewirtung, halfen bei der Organisation und sammelten Spenden.

Der gesamte Erlös fließt in ein konkretes Projekt der KBF: die Anschaffung sogenannter MedienBuddy®-Einheiten. Diese mobilen Stationen bringen Strom, WLAN und digitale Infrastruktur direkt an den Lernort und ermöglichen barrierefreien, zeitgemäßen Unterricht an der Dreifürstensteinschule Mössingen.

Rotary-Präsidentin ist begeistert

Rotary-Präsidentin Carmen Leichtle zeigte sich begeistert: „Wenn ich so dabei bin, hätte ich am liebsten selbst mitgespielt.“ Auch Wolfgang Welte, Vorsitzender des Stiftungsvorstands der KBF Mössingen, war in seiner Ansprache bewegt vom Einsatz der Beteiligten: „Dieses Zusammenspiel von Musik und Gemeinsinn ist tief berührend.“ Der noch junge Rotary Club Rottenburg, gegründet 2023, zeigte mit dieser Veranstaltung eindrucksvoll, wie gesellschaftliches Engagement und Kultur zusammenwirken können – und wie lokale Projekte Menschen unmittelbar zugutekommen.

Der Rotary Club Rottenburg wurde im Jahr 2023 gegründet und ist Teil des internationalen Rotary-Netzwerks mit dem Leitmotiv „Service above Self – Selbstloses Dienen“. Der junge Club engagiert sich sowohl lokal als auch international.