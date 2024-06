Die Straßenkinder in Boliviens Hauptstadt La Paz sind unterwegs, um ein paar Escudos zu verdienen, die ihre Existenz für den einen Tag sichern hilft. Sie schlafen unter Brücken, weil sie kein Zuhause haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Rotarier.

Padre Josef Neuenhofer, ehemaliger Kaplan in Rottweil und Pfarrer in Dunningen, hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, diesen Kindern und Jugendlichen eine Perspektive für ihre Zukunft zu eröffnen. Die von ihm gegründete Stiftung umfasst mittlerweile ein Krankenhaus, mehrere Werkstätten und Schulen. Für die Finanzierung dieser Hilfen betätigt sich Pfarrer Neuenhofer in erster Linie selbst als Spendensammler ermöglicht.

Beträge werden verdoppelt

Er ist seit Jahrzehnten Mitglied des Rotary Clubs Rottweil. Seine rotarischen Freunde, die aus Rottweil, Oberndorf und Schramberg stammen, unterstützen ihn und seine Arbeit bereits seit geraumer Zeit.

Deshalb sind Mitglieder des Rotaryclub Rottweil am Samstag, 29. Juni, erneut von 8 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt unterwegs, um ihren Mitbürgern die Schuhe zu putzen. Die Geldspenden der Kunden werden vom Club verdoppelt und zu 100 Prozent der Arbeit mit den Straßenkindern in La Paz zur Verfügung gestellt, um Essen und Bildung und damit ein Stück Zukunft zu ermöglichen.