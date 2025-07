Der Rotary Club Furtwangen-Triberg hat einen neuen Präsidenten: Georg Wiengarn steht nun an der Spitze des Service-Clubs. Der Triberger übernahm die Präsidentschaft von seinem Vorgänger Bernhard Stiefel im Rahmen einer feierlichen Ämterübergabe im Hotel „Ochsen“ in Schönwald.

Für beide Männer, aber auch für den ganzen Club war das ein besonderer Moment - vollzog er sich doch zum Auftakt des Jubiläumsjahres, in dem man das 40-jährige Bestehen feiern kann. Und in eben diesem Jahr wird Bernhard Stiefel zudem auch noch das bedeutende Amt des Governors des gesamten Rotary-Distrikts 1930 bekleiden.

Auf das vergangene Jahr können er und seine ganze rotarische Mannschaft stolz sein, wie sich in seinem kurzen Jahresrückblick zeigte. Zahlreiche Projekte konnten wieder erfolgreich umgesetzt werden. „Dieses Jahr war intensiv, erfolgreich, manchmal mühsam – aber es hat sich gelohnt. Ich freue mich auf das, was kommt“, so Bernhard Stiefel. Wie es der Brauch bei den Rotariern ist, legte er die Amtskette in diesem Sinne schließlich seinem Nachfolger Georg Wiengarn um. Das Amt wird turnusgemäß stets nach einem Jahr weitergegeben. Georg Wiengarn bedankte sich für das Vertrauen.

Und so viel darf jetzt schon mal verraten werden: Er und seine rotarischen Freundinnen und Freunde haben viel vor in diesem Jahr: So sind unter anderem ein großes Jubiläumsprojekt zur Stammzelltypisierung, ein Kindermusical und Schwimmkurse für Kinder der Region geplant.

Neumitglied feierlich aufgenommen

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die feierliche Aufnahme des Neumitglieds Bianca Mey. Zudem wurde ein Paul Harris Fellow (PHF) - eine nach dem Rotary-Gründer benannte Auszeichnung für besondere Verdienste - den Freunden Uwe Vollmer, Peter Wehrle und Janina Gehringer zuteil.

Unsere Empfehlung für Sie Rotary Club Furtwangen-Triberg Virtueller Sprung ins Thema KI In einem Workshop schulten die Rotarier junge Leute in Triberg rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Dabei ging es auch ganz handfest zu.

Zur großen Freude und Überraschung von Bernhard Stiefel wurde auch er noch mit einem erneuten PHF ausgezeichnet - diesen heftete ihm Past Governor Christian Falkenstein ans Revers, verbunden mit großem Dank für Stiefels Engagement sowohl auf Club- als auch auf auf Distriktebene. In dessen Brust schlage „ein flammendes Herz für Rotary“.

Kurz-Infos zum Verein: Der Rotary Club Furtwangen-Triberg wurde im Jahr 1985 ins Leben gerufen. Der Club gehört zum süddeutschen Rotary-Distrikt 1930. Rotary ist die älteste Serviceorganisation weltweit.