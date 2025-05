1 Der Rotary Club leistet praktische Hilfe für Tafeln und Vesperkirche in der Region (von links): Clubpräsident Joachim Haist, Stefanie Niethammer, Sabine Göhring, Gabriele Großbach und Richard Rebmann. Foto: Kuhnert Der Rotary Club Freudenstadt unterstützt Tafeln und die Vesperkirche.







„Die gemeinnützigen Tafeln schaffen eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel. Sie sammeln qualitativ einwandfreie Lebensmittel, die sonst im Müll landen würden, und verteilen diese an sozial und wirtschaftlich Benachteiligte.“ So steht es im Leitbild der Tafel in Oberndorf.