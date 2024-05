1 Benedetta Andrigo unterstützt Intendant Jochen Schönleber in diesem Jahr bei der Planung zum Kinderprogramm. Foto: Sabine Zoller

„Rossini in Wildbad“ will auch in diesem Jahr wieder junges Publikum ansprechen. Deshalb gibt es für Schüler eine eigene Oper und sechs Aufführungen. Nach dem „Barbier von Sevilla“ im vergangenen Jahr steht wieder ein bekanntes Thema auf dem Spielplan.









Rossini in Wildbad – Belcanto Opera Festival, so der korrekte Name des Events, der in diesem Jahr mit seiner 35. Saison begeistert, ist weit mehr als nur eine Veranstaltung für eingefleischte Opernliebhaber. Unter der Leitung von Jochen Schönleber hat es sich zu einem Ort entwickelt, der nicht nur den Nachwuchs fördert, sondern auch ein neues, junges Zielpublikum anspricht. Dank der großzügigen Unterstützung des Freundeskreises Rossini in Wildbad können daher Schüler bis zur sechsten Klasse kostenfrei an der Opernaufführung „La Cenerentola – Aschenputtel“ teilnehmen.