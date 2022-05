2 Das erstmals in 2021 im Rahmen von "Rossini in Wildbad" veranstaltete Waldkonzert beim Grillplatz auf dem Sommerberg kam aufgrund der besonderen Atmosphäre sehr gut an und soll in diesem Jahr als Familienkonzert erneut stattfinden. Foto: Ferenbach

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Vom 15. bis 24. Juli findet in Bad Wildbad wieder das Festival "Rossini in Wildbad" statt. Intendant Jochen Schönleber erzählt von den besonderen Herausforderungen.















Link kopiert

Bad Wildbad - 14 Tenorrollen, drei herausragende Sängerinnen in Titelrollen, vier Opern, darunter die modernste und tragischste von Rossini, und sechs Konzerte in einem äußerst kompakten zehntägigen Nonstop-Programm mit täglich bis zu drei Aufführungen an auserlesenen Orten: Mit diesen Superlativen wartet das diesjährige Festival "Rossini in Wildbad" nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen auf. Intendant Jochen Schönleber erläutert im Gespräch mit unserer Redaktion die Besonderheiten und Höhepunkte des Belcanto Opera Festivals, das vom 15. bis 24. Juli in Bad Wildbad stattfinden wird.