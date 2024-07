Rossini in Wildbad: Ein „Juwel der Opernlandschaft“

Rossini in Wildbad

1 Viele Gäste waren der Einladung zum Empfang bei Rossini in Wildbad gerne gefolgt. Foto: Sabine Zoller

Auch wenn man bei Rossini in Wildbad nur „die Portokasse von Salzburg“ zur Verfügung habe, bietet es dennoch musikalische Höhepunkte. Das wurde jetzt auch beim offiziellen Empfang deutlich.









Der historische Kuppelsaal des König-Karl-Forums erstrahlte am Donnerstagabend in festlichem Glanz, als Ehrengäste aus Politik und Diplomatie zum Empfang des Rossini-in-Wildbad-Festivals zusammenkamen. Bürgermeister Marco Gauger zeigte sich sichtlich erfreut über die zahlreiche Teilnahme am Empfang, zu dem er eingeladen hatte.