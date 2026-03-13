Rossin in Bad Wildbad: Eine „Sémiramis“ mit erlesener Besetzung

Das 37. Belcanto Opera Festival Rossini in Wildbad findet vom 23. Juli bis zum 2. August Gespielt wird im Kursaal im Kurhaus sowie im Königlichen Kurtheater. Wer ist alles dabei?
Als Rossini seine legendäre „Semiramide“ für eine Aufführung 1860 in Paris in französischer Sprache freigab, war dies wegen der ungemein talentierten Schwestern Marchisio, welche die Hauptrollen sangen. Und tatsächlich wurde die Aufführung der Bearbeitung von „Sémiramis“ mit den neuen Ballettmusiken von seinem Freund Michele Carafà ein Riesenerfolg. “Ihr habt einen Toten zum Leben erweckt”, sagte Rossini erstaunt zu seinen Solisten. Er selbst konnte nicht glauben, wie begeistert eine fast 40 Jahre alte Oper gefeiert wurde. „In Bad Wildbad sind wir nun stolz, für die moderne Erstaufführung am 26. Juli eine erlesene Besetzung aufbieten zu können“, heißt es nun in einer Pressemitteilung. Diana Haller hat ihren Fachwechsel zum Sopran abgeschlossen und singt die Titelrolle. Den Arsace singt Marina Viotti, französische Muttersprachlerin und zuhause an allen großen Bühnen. Haller ist Trägerin des Wildbader International BelCanto Prize und des Manhattan Prize und hat wie Viotti in Bad Wildbad mit Rossini debütiert. Die anderen Hauptrollen singen Mark Kurmanbayev (Assur) und Patrick Kabongo (Idrène).