Rossin in Bad Wildbad: Eine „Sémiramis“ mit erlesener Besetzung

Das 37. Belcanto Opera Festival Rossini in Wildbad findet vom 23. Juli bis zum 2. August Gespielt wird im Kursaal im Kurhaus sowie im Königlichen Kurtheater. Wer ist alles dabei?

Als Rossini seine legendäre „Semiramide“ für eine Aufführung 1860 in Paris in französischer Sprache freigab, war dies wegen der ungemein talentierten Schwestern Marchisio, welche die Hauptrollen sangen. Und tatsächlich wurde die Aufführung der Bearbeitung von „Sémiramis“ mit den neuen Ballettmusiken von seinem Freund Michele Carafà ein Riesenerfolg. “Ihr habt einen Toten zum Leben erweckt”, sagte Rossini erstaunt zu seinen Solisten. Er selbst konnte nicht glauben, wie begeistert eine fast 40 Jahre alte Oper gefeiert wurde. „In Bad Wildbad sind wir nun stolz, für die moderne Erstaufführung am 26. Juli eine erlesene Besetzung aufbieten zu können“, heißt es nun in einer Pressemitteilung. Diana Haller hat ihren Fachwechsel zum Sopran abgeschlossen und singt die Titelrolle. Den Arsace singt Marina Viotti, französische Muttersprachlerin und zuhause an allen großen Bühnen. Haller ist Trägerin des Wildbader International BelCanto Prize und des Manhattan Prize und hat wie Viotti in Bad Wildbad mit Rossini debütiert. Die anderen Hauptrollen singen Mark Kurmanbayev (Assur) und Patrick Kabongo (Idrène).

Unsere Empfehlung für Sie Freude in Bad Wildbad Rossini Festival bekommt Geld Die Rossini-Festspiele Bad Wildbad sind weiter auf Erfolgskurs. Das Land erhöht die Förderung deutlich und es gibt einen zusätzlichen Investitionszuschuss. Der renommierte ukrainische Belcanto-Dirigent Andrey Yurkevich leitet die Aufführung, welche für den SWR aufgezeichnet wird.

Dank Unterstützung durch das Land Baden-Württemberg kann das 37. Belcanto Opera Festival erstmals seit vielen Jahren wieder im schönen Kurhaus spielen.

Auch die Beinahe-Tragödie “La gazza ladra – Die diebische Elster”, die szenische Hauptproduktion des Festivals, „ist vorzüglich besetzt“. In dieser modernen Erstaufführung der Fassung Neapel 1820 singen in der Regie von Jochen Schönleber unter anderem Claudio Muschio und Patrick Kabongo als das Liebespaar, das unverhofft in einen Abgrund schaut. Die aufgewertete Hauptrolle des jungen Pippo singt Francesca Di Sauro. Dirigent ist José Miguel Pérez Sierra. Die Aufführung wird für Operavision.eu aufgezeichnet.

Erstmals in der Geschichte des Festivals wird eine Zarzuela gespielt, diese eigentümliche und im spanischen Sprachraum sehr populäre Musiktheatergattung. Prominente Solisten singen in dieser konzertanten Aufzeichnung der Oper “ Marina” von Emilio Arrieta. Ruth Iniesta, Celso Albelo, Emmanuel Franco und als besonderer Gast Pietro Spagnoli. José Miguel Pérez Sierra dirigiert diese mitreißende Aufführung.

Vielfach preisgekrönt

„Für ‚L’occasione fa il ladro – Gelegenheit macht Diebe‘, eine Neueinstudierung der als NAXOS DVD vorliegenden erfolgreichen Produktion von Schönleber und Antonino Fogliani, haben die beiden Leiter „eine vorzügliche neue Besetzung ausgesucht“, heißt es des Weiteren. Musikdirektor Fogliani dirigiert wiederum, Filippo Morace singt den dämonischen Don Parmenione. Die anderen Solisten sind hochbegabte und vielfach preisgekrönte Talente der Akademie BelCanto, allesamt Träger des Lotte-Bräuer Stipendiums, welches vom Freundeskreis Rossini in Wildbad finanziert wird: Ilaria Monteverdi, Gaja Vittoria Pellizzari, Davide Zaccherini, Edoardo De Cecco und Timóteo Bene Junior.

Auch erlebt eine Salonoper des elsässischen Komponisten Weckerlin (Paris 1856) ihre moderne Erstaufführung mit einer rein französischsprachigen Besetzung. “Le Mariage en Poste – Heirat auf der Durchreise” ist eine aberwitzige Komödie, welche im Kurtheater gezeigt wird.

Eröffnet wird das Festival am 23. Juli im Hochwald auf dem Sommerberg mit einem originellen “Waldkonzert”

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