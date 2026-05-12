Rossentalschule Albstadt: Gelungenes Schulfest im Zeichen der Baustelle

Beim Schulfest der Rossentalschule standen die Bauarbeiten zum Interimsbau im Fokus. Präsentiert wurden auch die Ergebnisse aus der Projektwoche der Schüler.
Die Rossentalschule in Truchtelfingen benötigt angesichts steigender Schülerzahlen mehr Klassenräume. Die Bauarbeiten für einen Interimsbau haben jüngst begonnen, beim Schulfest am vergangenen Freitag wurden auch die Eltern und ehemaligen Schüler über die anstehenden Bauarbeiten informiert. Für die Schüler stand gar ein Bagger der Firma Stotz zum Probesitzen und Probebaggern bereit.