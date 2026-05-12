Rossentalschule Albstadt: Gelungenes Schulfest im Zeichen der Baustelle

Beim Schulfest der Rossentalschule standen die Bauarbeiten zum Interimsbau im Fokus. Präsentiert wurden auch die Ergebnisse aus der Projektwoche der Schüler.

Die Rossentalschule in Truchtelfingen benötigt angesichts steigender Schülerzahlen mehr Klassenräume. Die Bauarbeiten für einen Interimsbau haben jüngst begonnen, beim Schulfest am vergangenen Freitag wurden auch die Eltern und ehemaligen Schüler über die anstehenden Bauarbeiten informiert. Für die Schüler stand gar ein Bagger der Firma Stotz zum Probesitzen und Probebaggern bereit.

Der Interimsbau soll der Kreisschule die Zeit bis zur Fertigstellung der geplanten Aufstockung überbrücken und ist auf die Nutzung von bis zu zehn Jahren angelegt.

Schülerzahlen steigen

Vier zusätzliche Klassenräume, Sanitäranlagen und ein Aufenthaltsraum werden in dem Interimsgebäude Platz finden, wie Schulleiter Jörg Schmid am Rande des Schulfests erläutert. Der Landkreis investiert rund 1,41 Millionen Euro. Bezugsfertig sein soll der Bau zum Schuljahresstart 2026/2027.

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In den vergangenen rund sechs Jahren habe sich die Schülerzahl an dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung nahezu verdoppelt, was den landesweiten Trend abbilde. Nächstes Schuljahr werden circa 130 Schüler in 21 Klassen im Rossental unterrichtet werden. Schülerinnen und Schüler aus dem Süden und Osten des Landkreises kommen nach Truchtelfingen.

Auf der Hüpfburg herrschte beim Schulfest der Rossentalschule Hochbetrieb. Foto: Roth

Beim Schulfest lag der Fokus neben den Bauarbeiten auf der jüngsten Projektwoche der Schüler zum Thema „We are the world - save the world! Unsere Erde und wir“. In der Projektwoche beschäftigten sich die Rossentalschüler mit den (endlichen) Ressourcen der Erde. Eine Klasse hat beispielsweise die Albstädter Kläranlage besucht und präsentierte ihre Erkenntnisse. Eine weitere Klasse hat Nisthilfen für Wildbienen gebaut und wieder eine andere Klasse sammelte Müll auf dem Waldheimspielplatz und baute aus Tetrapaks und Paletten Blumentöpfe. Die Eltern hatten jedenfalls vieles in den verschiedenen Klassenzimmern zu entdecken. Nicht zuletzt war für die Schülerinnen und Schüler eine Hüpfburg in der Turnhalle aufgebaut. Mit einer gemeinsamen Begrüßung und dem Singen des Bob-der-Baumeister-Liedes – natürlich passend zur Baustelle – sowie einem gemeinsamen Abschluss mit einem Flash-Mob, war das Schulfest der Rossentalschule erneut ein Erfolg.