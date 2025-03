1 Die „Mexikaner“ des Musikvereins Dormettingen tauschten die Schwäbische Fasnet gegen die Mainzer Fastnacht. Foto: privat

Musiker aus Dormettingen sind beim Rosenmontagsumzug in Mainz mitgelaufen.









Diesen Auftritt werden sie so schnell nicht vergessen: Die „Mexikaner“ des Musikvereins Dormettingen durften beim Rosenmontagszug in Mainz mitlaufen – und sorgten dabei für mächtig viel Stimmung. So empfanden es auch die Moderatoren des SWR, die in der Live-Übertragung die Gäste als „Hardcoremusikanten“ bezeichneten. Seit 1987 würden sie ihr musikalisches Unwesen in der schwäbisch-alemannischen Fasnet treiben.