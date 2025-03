Fasnet in Furtwangen und Vöhrenbach Kinderumzüge im Wetterglück

Am Schmotzigen Dunschtig strahlte die Sonne beim traditionellen Kinderumzug in Furtwangen und Vöhrenbach. In Furtwangen stand alles im Zeichen von Olympia, in Vöhrenbach ging es um „geheimnisvolle Galaxien“ und Märchenwelten.