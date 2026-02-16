Rosenmontagsumzug in Dießen: Tierisch närrisch mit Pferd und Wolf

26 Gruppen und Motivwagen ziehen durch Dießen und präsentieren einen gelungenen Rosenmontagsumzug.
Die Besucher des Rosenmontagsumzugs erwartete heuer wieder jede Menge Spaß, welcher durch die kreativ gestalteten Motivwagen und Gruppen garantiert war. Insgesamt 26 verschiedene Gruppen und Motivwagen zogen durch Dießen. Angeführt vom Polizist, den Fahnenträgern sowie dem „Fuchslocher“ und dem „Bazzaloablesverdrugger“ des Narrenvereins (NV) folgte der Musikverein Dießen. Wie gewohnt spiegelten sich im Umzug Themen aus dem gesamten Land sowie dem Stadt- und Ortsgeschehen in den eindrucksvoll gestalteten Motivwagen wider. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte ein Wagen, der sich der lokalen Haushaltslage widmete. Angesichts knapper Kassen und personeller Wechsel im Rathaus sparten die Narren nicht mit deutlichen Worten.