Rosenmontag in Schönau: Gute Laune trotz Regenguss

Kurz vor dem Umzugsstart hörte der Regen kurz zwar – jedoch nur, um während des Umzugs noch einmal aus vollen Rohren weiterzuschütten. Aber: Nicht nur die Narren hielten durch, sondern auch die Zuschauer – die Erwachsenen aus Interesse an den Motiven der Festwagen, die Kleinen wegen der Süßigkeiten. Bedenkt man, welcher Aufwand Wagenbau steckt, konnten sich die Zünfte also trotz des Regens freuen.