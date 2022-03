5 An "Karl Lauterbachs mobiler Impf-Apparatur" gibt es den "Booster". Foto: Wagner

Der Rosenmontag zeigte sich in der Narrenhochburg Dießen wie gewohnt auch in diesem Jahr von seiner schönsten Seite. Ein wolkenfreier, blauer Himmel, strahlender Sonnenschein, kurzum: Bestes Fasnetsumzugswetter.















Horb-Dießen - Doch auch wenn die Wagen in diesem Jahr stillstanden, so war die Ortschaft dennoch ordentlich in Bewegung und die Motivwagen konnten an verschiedenen Stationen bewundert werden. Gestartet wurde am Eulenwagen, wo die Fasnets-Pilger einen Rätselzettel zur Teilnahme an einer Kinderrallye erhielten. An den insgesamt 16 Stationen fanden die Besucher nämlich Fragen über die Dießener Fasnet. Aus den Antworten ergab sich ein Lösungswort, mit welchem die Kinder eine Schatztruhe öffnen konnten.

Direkt nach dem Start wartete bereits eines der ersten optischen Highlights im "Biber-Länd" auf. Dort kamen vor allem die Kinder auf ihre Kosten, denn neben der attraktiven Biberlandschaft konnten Kinder an Spielen teilnehmen, darunter "Hau den Biber" oder "Biber-Werfen". Einige Meter weiter leisteten die "Photovoltaik-Kids" ihren Beitrag zur Energiewende, bevor die Besucher in der Nähe der Kirche auf ein großzügiges Arsenal an Radarfallen vorbei kamen.

"Karl Lauterbachs mobile Impf-Apparatur"

Dort konnten die Spaziergänger auch die neueste Version von Horbs bekanntestem Blitzer "Marvin" begutachten. Neben Rückblicken über die Wagenbauten der vergangen Jahrzehnte erhielten die Besucher einen beeindruckenden Einblick in den Ideenreichtum der kreativen Wagenbauer.

So beispielsweise beim Horber Industriepark, welcher mit vielen Eye-Catchern aufwartete. Es präsentierte sich ein Horber Nachtwächter mit einem eigens erfundenen Baum-Urinal nun auch Dießen. Und wer sich spontan für eine Booster-Impfung interessierte, der konnte sich bei "Karl Lauterbachs mobiler Impf-Apparatur" anstellen.