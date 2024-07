Zahlreiche Besucher strömen in die Altstadt

Rosenmarkt in Rosenfeld

1 In den Rosenfelder Altstadtgassen luden die Stände zum Flanieren ein. Foto: Stefanie Klinke

Die Straßen der Rosenfelder Altstadt beherbergten am vergangenem Wochenende wieder einmal den Rosenmarkt. Die Verkaufsstände und ihr vielfältiges Angebot sorgten für ein rundes Programm.









Link kopiert



Wie jedes Jahr am letzten Sonntag im Juni fand in der historischen Altstadt von Rosenfeld am Wochenende einer der Höhepunkte der jährlichen Rosenzauber-Veranstaltungen statt: der Rosenmarkt.