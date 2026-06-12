Rosenmarkt in Rosenfeld: Tausende Besucher erwartet – alle Infos zum großen Event auf einen Blick

Rosen, Kunsthandwerk und Altstadtflair: Der Rosenmarkt verwandelt Rosenfeld am 28. Juni in eine blühende Festkulisse.
Der Rosenmarkt – nomen est omen – gehört zu Rosenfeld wie das Oktoberfest zu München. Er ist weit mehr als ein bloßer Termin im Veranstaltungskalender. „Der Rosenmarkt ist eines der wichtigsten kulturellen und touristischen Ereignisse der Stadt und prägt seit 2004 das Image Rosenfelds als Rosenstadt maßgeblich“, so die Stadtverwaltung. Am letzten Sonntag des Monats, 28. Juni, ist es wieder so weit: Dann verwandelt sich die Altstadt entlang des Stadtgrabens, in der Frauenberggasse, der Ursulaggasse, der Mömpelgardgasse, der Kirchgasse sowie rund um die Kirche in ein duftendes Blütenmeer.