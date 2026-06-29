Rosenmarkt in Rosenfeld: Hitzebedingte Absagen – Rosenmarkt bleibt dennoch Besuchermagnet

Über 110 Aussteller, eine Sprühnebelanlage zur Abkühlung und viel Betrieb in der historischen Altstadt prägten das beliebte Stadtfest auch in diesem Jahr. Was am Sonntag geboten war.
„Ja, eine Dusche!“, bemerkte eine junge Besucherin des Rosenfelder Rosenmarkts am Sonntag, als sie die kurzfristig von den technischen Diensten der Stadt aufgestellte Sprühnebelanlage zur Abkühlung entdeckte. Warm war es zweifelsohne, sodass sehr viele Besucher gleich zum Anfang kamen. Es waren ausreichend Schattenplätze für alle vorhanden, sodass das alljährliche Stadthighlight problemlos über die Bühne gehen konnte.