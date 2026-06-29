Rosenmarkt in Rosenfeld: Hitzebedingte Absagen – Rosenmarkt bleibt dennoch Besuchermagnet

Über 110 Aussteller, eine Sprühnebelanlage zur Abkühlung und viel Betrieb in der historischen Altstadt prägten das beliebte Stadtfest auch in diesem Jahr. Was am Sonntag geboten war.

„Ja, eine Dusche!“, bemerkte eine junge Besucherin des Rosenfelder Rosenmarkts am Sonntag, als sie die kurzfristig von den technischen Diensten der Stadt aufgestellte Sprühnebelanlage zur Abkühlung entdeckte. Warm war es zweifelsohne, sodass sehr viele Besucher gleich zum Anfang kamen. Es waren ausreichend Schattenplätze für alle vorhanden, sodass das alljährliche Stadthighlight problemlos über die Bühne gehen konnte.

„Der Rosenmarkt ist eine feste Größe in unserem Veranstaltungskalender. Eine Absage kam für uns nie infrage. Die Vorbereitungen von Ausstellern und Organisatoren sind langfristig. Zudem konnten sich alle auf die äußeren Umstände einstellen, und die Aussteller können individuell entscheiden, wie lange sie bleiben möchten“, meinte Rosenfelds Bürgermeister Thomas Miller. Er eröffnete das Event mit seiner Begrüßungsrede, während der Musikverein Heiligenzimmern unter der Leitung von Stefan Bisinger für den musikalischen Auftakt zuständig war.

„Qualität vor Quantität“

Dennoch vermeldeten Veranstalter, Stadtverwaltung und Arbeitskreis Freizeit & Kultur sechs kurzfristige Absagen. Demgegenüber standen allerdings über 110 Aussteller, die ein vielfältiges Angebot rund um die Rose und andere Blumen, Keramik, Schmuck, Kunst, Kunsthandwerk, Gestecke, Textilien, Düfte und Kerzen parat hatten. „Wir haben jedes Jahr mehr Anfragen als Stände und könnten den Rosenmarkt auch problemlos platzmäßig auf die andere Seite unserer historischen Altstadt vergrößern, aber das möchten wir bewusst nicht, denn bei uns heißt es: Klasse vor Masse, Qualität vor Quantität“, erörtert Miller.

Der Rathauschef outete sich als großer Rosenliebhaber: „Rosen gelten seit Beginn der Gartenkultur als Inbegriff der Blumen, inspirieren uns Menschen schon seit Jahrtausenden, regen uns an, geben Stoff für Gespräche und Fachsimpelei und lassen uns kreativ werden. Bereits seit dem Mittelalter wird die Apothekerrose als Heilpflanze kultiviert. Kreuzfahrer haben Auslesen nach Mitteleuropa gebracht.“

Das leibliche Wohl kam unter anderem im Biergarten, wo auch der Musikverein von Rottweil-Hausen spielte, nicht zu kurz. Schreibwaren Rädel, die Gärtnerei Bubikopf und die Änderungsschneiderei Wolf hatten geöffnet. Es wurde außerdem einen Gottesdienst zum Symbol der Rose von der Verbundkirchengemeinde Rosenfeld-Isingen in der Evangelischen Stadtkirche Ros veranstaltet.

„Kunst im Turm“

Der Verein zur Förderung Rosenfeld lud unter dem Motto „Kunst im Turm“ zu den Ausstellungen von Gerburg M. Stein und Franziska Teufel in den Zwingerturm. Steins Werke sind eine Mischung aus Malerei, Druckgrafik und Fotografie. Teufel steht für Malerei, Grafik und Collagen der Spitzenklasse.