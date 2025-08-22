«Rosenkrieg», «Frankenstein»: Unkreativ? Filmbranche adaptiert manche Romane immer wieder

«Die Rosenschlacht» mit Olivia Colman neu im Kino, dazu bald neue Fassungen von «Frankenstein» und «Momo»: Während viele Bücher unverfilmt bleiben, kommen manche Literaturverfilmungen immer wieder.
Berlin - Neben "Pretty Woman" oder "Kuck mal, wer da spricht!" gehörte 1990 "Der Rosenkrieg" mit Michael Douglas und Kathleen Turner zu den erfolgreichsten Filmen in Deutschland. Diesen Sommer läuft der Stoff von Autor Warren Adler (1927-2019) unter dem Titel "Die Rosenschlacht" (Start 28.8.) erneut im Kino - in den Hauptrollen: Benedict Cumberbatch und Olivia Colman.