Rosengarten: Wegnahme von Kindern eskaliert – Vater räumt Angriff ein

Anfang Juli soll ein Gerichtsvollzieher zwei Kinder aus einer Familie holen. Die Situation eskaliert – am Ende muss die Polizei die Wohnung stürmen. Nun steht der Vater vor Gericht.
Nach Gerichtsvollzieher soll zwei Fünfjährige aus einer Familie herausholen - weil sich die Eltern weigern, unterstützt die Polizei. Dann eskaliert die Situation. Am Ende rückt das SEK an, und auch für einen beteiligten Beamten hat der Vorfall massive Folgen. Nun muss ein Gericht aufarbeiten, was Anfang Juli genau in einer Wohnung in Rosengarten bei Schwäbisch Hall passiert ist.