Welch rosige Aussichten in Rosenfeld

5 Klingt logisch! Foto: Reich

Da blüht die Seele auf: Rosenfeld hatte sich erneut fein gemacht für das Fest zu Ehren der namensgebenden Blume der Stadt. Die Zuschauer strömten in Massen und erfreuten sich an dem schier unerschöpflichen Angebot.















Rosenfeld - "Bei uns im Rosendorf Steinfurth gibt es auch ein Rosenfest, aber das hier ist echt schön", sagte ein Ehepaar aus Hessen, das gerade auf der Durchreise war. Der Meinung schlossen sich auch die anderen Besucher an, die am Sonntagnachmittag bei schönsten Wetter nach Rosenfeld gekommen waren, um zu sehen, was dort (an-)geboten wurde.

Und das war eine Menge: Rosen in allen Formen und Materialen, Nützliches und Dinge, die man einfach haben will, Deftiges und Süßes... Die Arme voller Waren, die durch Rosenfelds Gässlein getragen wurden, zeugten davon, dass hier so gut wie Jeder fündig wurde.

Auch die Vereine und Einrichtungen der Stadt brachten sich ein, beispielsweise das Jugendhaus mit einem Bullenreitstand. "Das gefällt den Kids", wusste Jugendpfleger Helge Martelock. Alles in allem also eine mehr als gelungene Veranstaltung