Rosenfelder Klassiktag: Von Hamsterfahrrad bis Opel-Kapitän

Die Innenstadt von Rosenfeld stand am ersten Sonntag im September im Zeichen der Oldtimer: Der Rosenfelder Klassiktag zog die Massen an.
„Die Plätze waren alle belegt. Zum Teil mussten wir auf eigentlich für die Besucher geplanten Flächen ausweichen. Alles was Rang und Namen hat, war vor Ort, und es waren wieder richtig tolle, sehr schöne und hochpreisige Fahrzeuge mit dabei“, bilanzierte Peter Klink, der gemeinsam mit seiner Frau Freia die Organisation unter seinen Fittichen hatte. Klink empfing die Teilnehmer in der „Boxengasse“ bei der Lehner-Brauerei, in der er den Besuchern fachkundig Auskunft über die jeweiligen ankommenden Fahrzeuge gab.