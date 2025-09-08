Rosenfelder Klassiktag: Von Hamsterfahrrad bis Opel-Kapitän

Die Innenstadt von Rosenfeld stand am ersten Sonntag im September im Zeichen der Oldtimer: Der Rosenfelder Klassiktag zog die Massen an.

„Die Plätze waren alle belegt. Zum Teil mussten wir auf eigentlich für die Besucher geplanten Flächen ausweichen. Alles was Rang und Namen hat, war vor Ort, und es waren wieder richtig tolle, sehr schöne und hochpreisige Fahrzeuge mit dabei“, bilanzierte Peter Klink, der gemeinsam mit seiner Frau Freia die Organisation unter seinen Fittichen hatte. Klink empfing die Teilnehmer in der „Boxengasse“ bei der Lehner-Brauerei, in der er den Besuchern fachkundig Auskunft über die jeweiligen ankommenden Fahrzeuge gab.

Die Innenstadt war den Oldtimern bis 1985 vorbehalten Die Innenstadt war vorwiegend den Oldtimern bis 1985 vorbehalten, während die „Youngtimer“ mehrheitlich auf dem Schulgelände stationiert waren. Dem Ziel des Veranstalters „an die große Erfolgsgeschichte des Wiederaufbaus und der Wirtschaftswunderjahre mithilfe jener Fahrzeuge zu erinnern, die heute Kulturgut geworden sind und Wertschätzung verdienen“, wurde wieder einmal Rechnung getragen.

Im Wehrturm waren Malereien von Roland Beiter und Joachim Wörner ausgestellt. Foto: Breisinger

Die Fahrzeuge dienten Brot- und Butterfahrzeuge

„Ohne das Kraftfahrzeug hätte es den Wirtschaftsaufschwung nie gegeben. Es war essenziell für die Beförderung von Kindern, Kartoffeln und Kohle“, fand der Vorgänger von Klink, Friedbert Morsch. „Unser Motto lautet schon immer vom ’Hamsterfahrrad bis hin zum Opel-Kapitän’ – jedes Autoprodukt war ein Ausdruck der damaligen Zeit“, meinte Morsch.

DKW steht für Dampfkraftwagen

Als besondere Gastmarke wurden zwei- und vierrädige Fahrzeuge der Firma DKW präsentiert. DKW steht für Dampfkraftwagen und ist eng mit der Unternehmensgeschichte der Zschopauer Maschinenfabrik J.S. Rasmussen verbunden. Ab 1932 lagen die Rechte bei der neu gegründeten Auto Union. 1966 wurde die Produktion eingestellt, und die Autos im weiteren Verlauf unter dem Namen „Audi“ vermarktet.

Oldtimer machen großen und kleinen Leuten Spaß. Foto: Breisinger

„Rasmussen wollte ursprünglich dampfgetriebene Autos bauen, schwenkte aber schnell auf andere Dampfmaschinen über, blieb der Automobil – und auch der Zweiradproduktion – treu. Bei den Motorrädern gehörten jene von DKW zu den Meistverkauftesten. Bis daraus Audi wurde, waren es vorwiegend Zweitakter. Die Fahrzeuge dienten vorwiegend als Brot- und Butterfahrzeuge“, erklärte Klink.

„Wir hatten unter anderem einen DKW Monza da, von dem es wahrscheinlich keine zehn mehr in Deutschland gibt und einen ebenso sehr seltenen DKW-Schnelllaster“, führte Klink fort.

Ein Oldtimer-Bus beförderte die Besucher kostenlos von und zu den Parkplätzen bei der Firma Blickle.