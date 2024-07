1 Die Kinder stehen bei der Traditionsveranstaltung im Mittelpunkt. Foto: Wolf-Ulrich Schnurr

Am sonnigen Sonntagnachmittag startete das diesjährige Fest. Zum Auftakt gab es einen Jugend- und Familiengottesdienst mit dem Thema „I’m singing in the rain – dankbar durchs Leben“. Begleitet wurde dieser von den Pfadfindern und ihrer Band.