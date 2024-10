1 Auf allen Rosenfelder Friedhöfen werden Themenurnenfelder angelegt. Foto: /Breisinger

Im zweiten Anlauf vergibt der Gemeinderat Rosenfeld die Arbeiten zur Anlage der Themenurnenfelder auf den Friedhöfen.









Link kopiert



Der Rosenfelder Gemeinderat hatte in seiner Sitzung im November 2021 beschlossen, auf allen Friedhöfen Themenurnenfelder anzulegen. So sollen die Urnenfelder jedes Friedhofs in der Gesamtstadt entsprechend eines anderen Mottos gestaltet werden.