Rosenfeld Zwölf Einsätze und zehn Übungen

Die Kinderfeuerwehr Bickelsberg vermeldete 2018 zwei Neuzugänge. Vier Mitglieder der Jugendfeuerwehr wechselten zu den Aktiven. So zählt die Wehr derzeit 32 aktive Mitglieder, sieben in der Jugendfeuerwehr, neun in der Kinderfeuerwehr und 13 in der Altersabteilung.