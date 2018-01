Rosenfeld Zwei Kirchengemeinden wachsen zusammen

Rosenfeld. "Die beiden Kirchengemeinderäte haben eine gute Lösung gefunden", sagt Ruoff. Seit Jahresbeginn wird am ersten Sonntag im Monat in Isingen Gottesdienst gehalten, am dritten Sonntag in Rosenfeld.

Doppeldienste haben Pfarrer Hofmann und die Organisten am zweiten und vierten Sonntag: In Rosenfeld beginnt der Gottesdienst um 9 Uhr, in Isingen um 10 Uhr.

Damit die Gottesdienstbesucher von Rosenfeld nach Isingen und zurück kommen, ist ein Fahrdienst eingerichtet worden. Treffpunkt ist in Rosenfeld bei den Hochhäusern und an der Kirche. "Wir müssen noch manche ansprechen, die sich vielleicht nicht trauen", sagt Pfarrer Hofmann. Viele, hat Siglinde Ruoff beobachtet, haben ihren eigenen Fahrdienst organisiert und nehmen Personen in den jeweils anderen Ort mit.