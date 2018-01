Rosenfeld Zwei Events rund um die Literatur

Für die kleineren Leser ab vier Jahren und ihre Familien findet am Mittwoch, 14. Februar, ein Kamishibai-Erzähl­theater von 16.30 bis 17.30 Uhr statt.

Der nächste Lesekreis trifft sich am Donnerstag, 22. Februar, um 20 Uhr in den Räumen der Stadtbücherei. Es wird über das Buch "Baba Dunjas letzte Liebe" von Alina Bronsky gesprochen. Der Lesekreis trifft sich in der Regel einmal im Monat und bespricht ein gemeinsam ausgesuchtes Buch. Alle Lesefreudigen, die sich über Bücher austauschen möchten, sind willkommen.

Über weitere Einzelheiten informieren die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei unter Telefon 07428/33 97 oder per E-Mail unter stadtbuecherei@rosenfeld.de.