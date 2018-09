Rosenfeld Zuschauer genießen spannende Spiele

"Wir wollen, dass sich die Spieler bei uns wohlfühlen", sagt "Mister Teamcup" Martin Sülzle. Deswegen gebe es beispielsweise für sie jeden Tag ein kostenloses Frühstück und am Samstag Essen vom Buffet. Der Teamcup zieht nach Sülzles Beobachtungen meist fachkundiges Publikum nach Rosenfeld, also in der Regel Begleiter der angereisten Mannschaften. Er erwartet aber am Sonntag ein volles Haus, wenn die Platzierungen ausgespielt und die Sieger geehrt werden. Größere Zuschauerzahlen würde er sich schon wünschen.