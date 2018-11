Rosenfeld Zeitzeugin berichtet über Bürgerrechtler

Im Rahmen eines Konzerts am Volkstrauertag, Sonntag, 18. November, in der Stadtkirche Rosenfeld hält sie ab 17 Uhr einen Vortrag über diese spannende Zeit und singt Lieder.

Juandalynn R. Abernathy erzählt eigene Erlebnisse mit dem Bürgerrechtler. Zusammen mit Martin Luther King setzte sich ihr Vater für die Gleichberechtigung von Afroamerikanern ein. "Die beiden waren unzertrennlich", sagt sie.

Die Tochter eines berühmten Bürgerrechtlers zu sein habe auch Schattenseiten, erzählt sie. Im Alter von zwei Jahren überlebte Abernathy einen Sprengstoffanschlag auf ihren Vater und als Kind hautnah den "March on Washington for Jobs and Freedom", wo Luther King seine berühmte Rede "I have a Dream" hielt.