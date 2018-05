Rosenfeld-Täbingen. Von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden ist am Freitagnachmittag ein zehnjähriger Radfahrer in Täbingen. Gegen 15.20 Uhr fuhr der Junge nach Polizeiangaben ohne Helm in der Lehen­straße von einem Gartengrundstück hinter einer Hecke hervor direkt auf die Fahrbahn. Er wurde vom Auto einer 70-Jährigen erfasst und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Schwarzwald-Baar-Klinikum verbracht. Beamte der Zimmerner Verkehrspolizeidirektion nahmen den Unfall auf.